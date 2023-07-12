Затримали злочинців бійці КОРДу та спецпризначенці поліції Львівщини

У Львові правоохоронці затримали організатора та кількох членів групи наркоторговців. У середу, 12 липня, прес-служба поліції повідомила, що усі затримані мешканці Львова, серед них двоє жінок. Наймолодшому торговцеві наркотиками 20 років, найстаршому члену банди – 54.

За даними поліції, злочинці організували незаконний збут нарковмісних таблеток на території Львова. Організатор групи – 33-річний львів'янин.

«Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували факти збуту зловмисниками нарковмісних таблеток наркозалежним громадянам у Львові «з рук в руки». 11 липня організатор групи та троє збувачів були затримані. Затримання проводились за силової підтримки бійців КОРДу та спецпризначенців поліції Львівщини», – розповіли у поліції.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили у зловмисників майже 600 нарковмісних таблеток та інших препаратів, електронні ваги, чорнові записи та інші речові докази. Усе вилучене скерували на експертизу.

За цінами чорного ринку вартість вилучених нарковмісних таблеток становить близько 250 тис. грн.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру. Максимальне покарання, яке можуть отримати наркоторговці — позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи. Також правоохоронці встановлюють канали постачання нарковмісних препаратів учасникам групи.