Під час обшуку в підозрюваних вилучили понад 2 кг наркотиків

В Чернівецькій області правоохоронці викрили групу жителів Чернівців, які через Telegram-канали продавали наркотики у великих кількостях. Збували психотропи в трьох областях: на Буковині, Хмельниччині та Львівщині. Під час обшуків у підозрюваних виявили більш як 2 кілограмами різних наркотичних речовин.

Правоохоронці з'ясували, що до протиправної діяльності причетні двоє жителів Чернівецької області – 39-річна жінка та 20-річний чоловік. Спільники через Telegram-канали незаконно збували канабіс, екстазі, амфетамін, метамфетамін, солі «PVP» та марки LSD. Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів більше 2-х кілограмів наркотиків.

«Двоє буковинців наркотики закуповували гуртовими партіями, потім в орендованому офісному приміщені фасували їх на дози та виставляли на продаж через Telegram-канал. Асортимент інтернет-магазину в основному складався з канабісу, амфетаміну, метамфетаміну, солей «PVP», екстазі та марок LSD», – повідомили в поліції Буковини.

Працівники управління Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі Буковини з'ясували, що за грам амфетаміну просили 440 гривень, а солей – 560 гривень. Найдорожчим було екстазі. Ціна на цей наркотик коливалась від 500 до 700 гривень за одну одиницю.

Бажаючи заробляти більше спільники розширили свою мережу збуту, залучивши до оборудок ще трьох осіб з Львівщини та Хмельниччини, які виконували функції наркокур’єрів у своїх областях. За оперативною інформацією внутрішньої безпеки поліції оборудки інтернет-крамниці складали більше півмільйона гривень у місяць.

Оперативники управління Департаменту внутрішньої безпеки спільно із слідчими затримали двох наркокур’єрів одразу після отримання ними у відділені поштового зв’язку чергової партії наркотиків. Також спецпризначенці допомогли провести обшуки у п'ятьох осіб, які підозрюються у причетності до збуту наркотиків. Під час заходів виявили і вилучили наркотики, чорнові записи, мобільні телефони, приладдя для пакування наркотичних засобів, банківські картки. Вилучене направлено на проведення експертизи.

Наразі усіх учасників наркоугрупування затримано. Їм вже повідомлено про підозру за ч. 2 і 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Також підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.