Зловмисники розповсюджували метамфетамін

У Дніпрі Служба безпеки України спільно з ДБР ліквідувала наркоугруповання, діяльність якого прикривалась місцевими правоохоронцями. Щомісячний обіг наркокартелю складав приблизно 1,5 млн грн, повідомили у понеділок, 19 червня, у прес-службі СБУ.

За даними правоохоронців, злочинне угруповання організував начальник сектору Дніпровського управління поліції області. До його діяльності долучилося ще дев'ять осіб, троє з яких були правоохоронцями.

«Злочинне угруповання налагодило продаж оптових і роздрібних партій метамфетаміну. Реалізацію психотропів здійснювали через розгалужену мережу наркодилерів на території регіону. Крім цього, зловмисники облаштували "стаціонарний пункт" зі збуту заборонених речовин в одному з міських СТО. Там клієнтам дозволяли одразу "спробувати" придбаний "товар"», – повідомили у прес-службі СБУ.

Щомісячно незаконний «бізнес» приносив учасникам понад 1,5 млн грн прибутку. Скільки саме діяв наркокартель, правоохоронці не уточнили.

Під час обшуків СБУ затримала усіх учасників наркотрафіку. На місці їхнього проживання правоохоронці вилучили наркотики, знаряддя для фасування, банківські картки та гроші.

Усім учасникам наркоугруповання повідомили про підозри за ч. 1-3 ст. 255 ККУ (участь у злочинній організації), ч. 3 ст. 307 ККУ (незаконне придбання, зберігання та розповсюдження наркотиків), ч. 2 ст. 317 ККУ (надання приміщень для вживання наркотиків). Зловмисникам загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.