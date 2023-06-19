ДБР повідомило про підозру прокурору Ужгородської прокуратури та заступнику начальника одного із відділів УСР регіону

ДБР звинуватило прокурора Ужгородської прокуратури та заступника начальника одного з місцевих відділів управління спецрозслідувань у допомозі організатору масштабного наркоугруповання. Їм оголосили підозри у хабарництві.

Як повідомила прес-служба ДБР у понеділок, 19 червня, посадовці допомагали уникнути відповідальності організатору масштабного наркоугруповання, яке виявили у грудні 2022 року. Тоді правоохоронці повідомляли, що у місцевій лабораторії виготовляли 25 кг наркотиків на тиждень, було затримано 14 учасників банди.

За даними ДБР, прокурор Ужгородської прокуратури та заступник начальника одного з місцевих відділів УСР погодились за 65 тис. доларів США «вивести» зі справи або забезпечити виправдувальний вирок суду одному з організаторів.

Для цього прокурори та оперативники УСР в Закарпатській області розробили детальний план, згідно з яким вони допомагали в приховуванні наявних доказів щодо організатора у даному кримінальному провадженні. Підозрювані формально проводили його розшук та не затримували для обрання запобіжного заходу.

На підтвердження своєї «роботи» правоохоронці у квітні 2023 року зустрілися з представниками організатора в одному із номерів місцевого готельного комплексу. Вони протиправно показали оригінали матеріалів кримінального провадження за фактом діяльності нарколабораторії та наявні у них докази. Це було необхідно для узгодження дій щодо приховування частини матеріалів справи для виправдання організатора у суді.

Після зустрічі фігуранти отримали частину грошей у сумі 30 тис. доларів США. Працівники ДБР затримали співробітника УСР «на гарячому» під час одержання грошей. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі понад 2 млн грн.

Після проведення слідчих дій та експертиз 16 червня прокурору Ужгородської окружної прокуратури повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Він вже встиг звільнитися з органів прокуратури та зайнявся адвокатською діяльністю. Подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі більш ніж 2 млн грн.

Санкція статті передбачає покарання на строк до 12 років з конфіскацією майна.