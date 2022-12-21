Лабораторія діяла у підвалі на околиці села в Ужгородському району

У підвалі приватного будинку на околиці села в Ужгородському районі правоохоронці викрили потужну лабораторію, яка виготовляла 25 кг наркотиків щотижня. До діяльності нарколабораторії причетні 20 людей з різних регіонів України, організували бізнес троє мешканців Закарпаття. У департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції ZAXID.NET уточнили, що нарколабораторія діяла у селі Нижнє Солотвино під Ужгородом. За даними ДБР, до наркосиндикату входили і працівники правоохоронних органів. Основних фігурантів справи та організаторів лабораторії уже затримали. Під час обшуків в учасників наркосиндикату вилучили наркотиків на 1 млн доларів.

Як у середу, 21 грудня, повідомила прес-служба ДБР, організували бізнес троє мешканців Закарпаття. До складу злочинної групи входили як цивільні, так і працівники правоохоронних органів. Лабораторію облаштували у підвалі приватного будинку на околиці одного з селищ Ужгородського району. «Потужності лабораторії дозволяли виготовляти психотропи у досить великих обсягах. У середньому синдикат виготовляв до 25 кг наркотичних речовин на тиждень. За попередніми оцінками, місячний обіг угруповання міг становити від одного до двох мільйонів доларів США», – зазначили у ДБР.

Наркотики група продавала у всіх регіонах України через дилерів або через соціальні мережі. Зловмисники навіть мали свій закритий Telegram-канал, у якому пропонували широкий асортимент наркотиків.

Правоохоронці провели 53 обшуки по всій території України, у спецоперації із затримання учасників злочинної групи задіяні понад 200 правоохоронців. У фігурантів справи вилучили близько 2,5 тонн прекурсорів, 5 одиниць зброї, 14 автомобілів, близько 30 кілограмів наркотиків та психотропних речовин. Загальна вартість вилучених наркотиків – понад 1 млн доларів США.

У департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції додали, що продавали наркотики в усіх обласних та найбільших районних центрах України. «Існували декілька пунктів зберігання прекурсорів та готової продукції, які доставлялися до лабораторії та дилерів поштою. Закупкою прекурсорів займалися п’ять осіб – мешканці Житомира та Києва. Надалі ділки збували «товар» великими партіями дилерам, а ті вже вроздріб за допомогою так званої системи «закладок», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСР.

«Для належного контролю, функціонування та безпеки діяльності злочинної організації існувала чітка ієрархія та розподіл ролей: контроль за функціонуванням лабораторії, її охорона, «хіміки», «фінансисти», обслуговування «інтернет-магазину», доставка продукції до місць зберігання, «кур’єри», «закладчики» тощо. Загалом задокументовано злочинну діяльність 20 учасників угруповання», – зазначив начальник департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель.

У прес-службі ДСР у коментарі ZAXID.NET уточнили, що нарколабораторія діяла у селі Нижнє Солотвино під Ужгородом. За словами речниці департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталії Клиновської, вік фігурантів справи – від 20 до 49 років.

За даними Закарпатської обласної прокуратури, відправку готового товару по Україні контролював один із співорганізаторів – мешканець Одеської області. «Перебуваючи в Ужгороді, він систематично здійснював поштові відправлення великих партій психотропу спільникам для подальшої реалізації. У вересні цього року, під час чергового такого факту, чоловіка викрили та затримали», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі поліції Закарпаття додали, що фігуранти справи не мали контактів з організаторами групи та практично не контактували між собою. «Таким чином вони забезпечили, в першу чергу для себе, максимальну конфіденційність, адже при затриманні будь-кого з учасників, той не зміг би повідомити правоохоронцям інформацію, яка б «вивела» на них. Слідчі поліції Закарпаття задокументували протиправну діяльність вже 20 учасників злочинної групи, серед яких організатори, виробники наркотичних речовин, фінансисти та особи, які відповідали за доставку», – уточнили у поліції.

Наразі затримано 13 фігурантів справи, в тому числі представники правоохоронних органів. Це мешканці Ужгорода, Києва та Житомира. Їм повідомлено про підозри в участі в злочинній організації, незаконному виробництві, зберіганні та збуті наркотичних засобів, а також контрабанді наркотичних засобів (статті 255, 307, 311, 317 КК України). За цими ж статтями повідомлено про підозри ще трьом фігурантам, які перебувають за кордоном, їх наразі розшукують. Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.