У автомобілі наркоторговця з Волині поліцейські знайшли 8 кг психотропів
У чоловіка та його спільника вилучили наркотиків на 5 млн грн
Поліція знайшла 8 кг психотропу Альфа-PVP у автомобілі мешканця Ковеля. Як встановили правоохоронці, чоловік разом зі спільником продавав наркотики по всій Україні у великих розмірах.
Як повідомила прес-служба поліції Волині, автомобіль 43-річного наркоторговця зупинили у Луцькому районі в понеділок, 12 червня. Під час обшуку поліцейські знайшли у автівці 8 кг психотропу Альфа-PVP та канабіс. Зазначається, що водій намагався заховати заборонені речовини навіть під капотом автомобіля.
Згодом правоохоронці провели одночасні обшуки в будинках та нежитлових приміщеннях затриманого мешканця Ковеля, а також його 44-річного спільника з Ковельського району.
«Під час обшуків знайдено та вилучено психотропні речовини, канабіс, гроші, банківські картки, мобільні телефони, електронні ваги, зіп-пакети та інші речові докази, які свідчать про причетність до незаконного наркобізнесу. Наркотичні речовини вилучені і направлені на експертизу, їх загальна вартість за цінами "чорного ринку" – понад 5 млн грн», – йдеться у повідомленні.
Поліцейські з'ясували, що чоловіки продавали наркотики через Telegram-канал, який діяв на всю країну. Там вони розміщували інформацію про залишення закладок великих об'ємів. Наразі ж обох зловмисників затримали та відправили у СІЗО.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 307 ККУ (незаконний продаж наркотиків). За скоєне затриманим загрожує від дев'яти до 12 років позбавлення волі.