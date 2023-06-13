Чоловік перевозив психотропи у автомобілі BMW

Поліція знайшла 8 кг психотропу Альфа-PVP у автомобілі мешканця Ковеля. Як встановили правоохоронці, чоловік разом зі спільником продавав наркотики по всій Україні у великих розмірах.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, автомобіль 43-річного наркоторговця зупинили у Луцькому районі в понеділок, 12 червня. Під час обшуку поліцейські знайшли у автівці 8 кг психотропу Альфа-PVP та канабіс. Зазначається, що водій намагався заховати заборонені речовини навіть під капотом автомобіля.

Згодом правоохоронці провели одночасні обшуки в будинках та нежитлових приміщеннях затриманого мешканця Ковеля, а також його 44-річного спільника з Ковельського району.

«Під час обшуків знайдено та вилучено психотропні речовини, канабіс, гроші, банківські картки, мобільні телефони, електронні ваги, зіп-пакети та інші речові докази, які свідчать про причетність до незаконного наркобізнесу. Наркотичні речовини вилучені і направлені на експертизу, їх загальна вартість за цінами "чорного ринку" – понад 5 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські з'ясували, що чоловіки продавали наркотики через Telegram-канал, який діяв на всю країну. Там вони розміщували інформацію про залишення закладок великих об'ємів. Наразі ж обох зловмисників затримали та відправили у СІЗО.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 307 ККУ (незаконний продаж наркотиків). За скоєне затриманим загрожує від дев'яти до 12 років позбавлення волі.