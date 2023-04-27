На вулиці Львівській 26-річного чоловіка збив Ford Fusion

У Луцьку поліцейські спіймали 26-річного наркокур'єра. Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, чоловік втікав від правоохоронців і потрапив від Ford Fusion на вулиці Львівській. Потерпілого з травмами середнього ступеня важкості госпіталізували у медзаклад.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась у середу, 26 квітня. На вулиці Львівській 21-річний мешканець Рівненщини за кермом Ford Fusion збив 26-річного волинянина. Щодо аварії відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми).

Завідувач центральної оперативної диспетчерської екстреної медичної допомоги Станіслав Ліннік повідомив ZAXID.NET, що у потерпілого попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом ребер грудини. Чоловік перебував у свідомості, його стан оцінили як середньої важкості. Медики «швидкої» доправили його у міську клінічну лікарню.

Також правоохоронці вилучили у наркокур'єра близько 60 грам речовини, схожої на Альфа-PVP, ще близько 20 грам, імовірно, амфетаміну, та близько 100 зіп-пакетів. Всі ці речовини відправили на експертизу.

Про чоловіка відомо, що йому 26 років, він мешканець Луцького району. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри за ч.2 ст. 307 ККУ (незаконне зберігання наркотиків). Санкція статті передбачає від шести до десяти років ув'язнення.