Чоловік за кермом Mercedes на швидкості влетів у припаркований на узбіччі мікроавтобус

Волинський суд призначив п'ять років ув'язнення водієві, який спричинив аварію з двома загиблими. Внаслідок цієї ДТП також травмувались п'ятеро людей. Суд першої інстанції призначив чоловікові умовний термін, але прокуратура оскаржила вирок і врешті апеляційний суд призначив винуватцеві ДТП п'ять років тюрми.

Аварія сталась 6 вересня 2020 року в селі Струмівка біля Луцька. 22-річний чоловік за кермом автомобіля марки Mercedes-Benz E320, в якому перебувало двоє неповнолітніх, перевищив швидкість та допустив зіткнення свого авто із мікроавтобусом, що зупинився на узбіччі для висадки пасажирів.

Внаслідок ДТП загинули двоє жінок, а також травми отримали п'ятеро людей. В тому числі, постраждали двоє підлітків.

Судовий розгляд цієї справи тривав декілька років. Після повернення кримінального провадження з Верховного Суду, Волинський апеляційний суд 18 квітня цього року задовольнив апеляційну скаргу прокурора та скасував вирок Луцького міськрайонного суду від 24 березня 2021 року, яким винуватцю ДТП було призначено іспитовий термін.

«Згідно з новим вироком йому призначено покарання у виді позбавленням волі на строк п’ять років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк три роки», – повідомляє прес-служба прокуратури Волині.