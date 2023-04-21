У селі Підгір'я на Волині виявили тіло загиблого 58-річного чоловіка. Згідно з результатами розтину, травми чоловік отримав внаслідок ДТП. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції Волині, наразі правоохоронці розшукують водія, причетного до скоєння аварії.

Тіло збитого автомобілем чоловіка виявили у середу, 19 квітня, на ґрунтовій дорозі у селі Підгір’я Ковельського району. Особу загиблого встановили – це 58-річний місцевий мешканець. На його тілі виявили травми, а судмедекспертиза підтвердила, що загиблий отримав їх внаслідок ДТП.

«Наразі встановлюється транспортний засіб та особа, причетна до скоєння ДТП. Для з’ясування усіх обставин призначено ряд необхідних експертиз», – повідомляють у поліції.

Щодо ДТП відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.