Біля селища Цумань на Волині п'яний 33-річний водій наїхав на велосипедиста. Постраждалого 13-річного хлопця доправили у відділення реанімації. У якому він стані, наразі невідомо.

Аварія сталась у неділю, 9 квітня, поблизу селища Цумань Луцького району, повідомляє прес-служба поліції Волині. «33-річний водій автомобіля Volkswagen допустив наїзд на велосипедиста, 13-річного жителя району. Його з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення реанімації», – йдеться у повідомленні.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля перебував у стані сп’яніння. У коментарі ZAXID.NET у прес-службі поліції Волині уточнили, що чоловік проходив огляд на стан сп'янінні у медзакладі. Наразі чоловіка не затримували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило травми). Санкція статті передбачає до трьох років ув'язнення.