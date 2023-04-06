Спорткар зазнав механічних ушкоджень внаслідок зіткнення з таксі

У центрі Луцька сталась аварія за участі автомобіля таксі Bolt та спортивного автомобіля Toyota. Відомо, що внаслідок ДТП ніхто не травмувався. На водія Toyota склали протокол, оскільки зіткнення сталось з його вини.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині, аварія сталась близько 13:30 у четвер, 6 квітня, на вулиці Винниченка у Луцьку. Водій Toyota не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Renault, який рухався в зустрічному напрямку.

Судячи з фотографій з місця ДТП, які опублікувало «Суспільне», у автомобіля таксі розтрощена передня частина, а у Toyota – пошкоджене праве крило та фара.

На місце виїжджала бригада швидкої допомоги, втім, у аварії ніхто не постраждав. Патрульні склали протокол на водія Toyota за ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП). Санкція статті передбачає 850 грн штрафу. Втім, остаточне рішення прийматиме суд.