На вулиці Данила Галицького Toyota Corolla зіткнулась з мотоциклістом

16-річний мотоцикліст з Луцька потрапив у реанімацію внаслідок зіткнення з автомобілем. Як повідомив у коментарі ZAXID.NET завідувач центральної оперативної диспетчерської екстреної медичної допомоги Станіслав Ліннік, хлопець на момент госпіталізації перебував у важкому стані. В нього попередньо діагностували політравму.

Як повідомили ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, аварія сталась близько 14:00 у неділю, 2 квітня. «По вулиці Данила Галицького відбулось зіткнення автомобіля марки Toyota Corolla, під керуванням 38-річної лучанки, та мотоцикла Viper ZS200A-3, яким керував 16-річний місцевий мешканець», – повідомляють обставини ДТП у поліції.

Внаслідок аварії мотоцикліст отримав важкі травми, його госпіталізували. Наразі юнак перебуває у реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні.

Щодо інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу. Хто саме спричинив ДТП, з'ясовує слідство.