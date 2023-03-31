Водій навантажувача випадково збив 50-річного пішохода, той загинув на місці

Райсуд на Волині призначив рік іспитового терміну 31-річному водієві навантажувача, який на смерть збив чоловіка. Нещасний випадок стався на території Іваничівського цукрового заводу з необережності водія. Чоловік визнав провину і просив суворо його не карати. На ув'язненні не наполягав і син загиблого, оскільки, за його словами, обвинувачений виплатив йому компенсацію.

Нагадаємо, нещасний випадок стався ввечері 17 листопада 2021 року. Тоді 31-річний водій навантажувача, їдучи заднім ходом, з необережності наїхав на 50-річного чоловіка. Від травм потерпілий загинув на місці.

У вироку Іваничівського райсуду зазначається, що водій працює трактористом-машиністом ДП «Агрофірма Луга-Нова». Він свою провину визнав і пояснив, що того дня після завантаження кукурудзи виїжджав зі складу. Коли чоловік відчув удар від зіткнення з пішоходом, то зупинив навантажувач. Він заявив, що розкаявся у вчиненому і просив суд не призначати йому ув'язнення.

На суворому покаранні не наполягав і син загиблого – він розповів, що водій повністю відшкодував йому моральну та матеріальну шкоду, тож претензій до обвинуваченого не має. Просив також суд не призначати чоловікові ув'язнення та не позбавляти його права керувати транспортом.

Суд взяв це до уваги, а також той факт, що обвинувачений раніше не мав судимостей, позитивно характеризується на роботі, одружений і має на утриманні трьох малолітніх дітей. Тож чоловіка визнали винним у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть), але від відбування покарання звільнили, призначивши лише рік іспитового терміну.

Вирок наразі ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.