Санкція статті, за якою відкрито кримінальне провадження, передбачає до восьми років тюрми

У селищі Іваничі 30-річний водій навантажувача на смерть збив 50-річного велосипедиста. Аварія сталась ввечері у середу, 17 листопада, на території приватного підприємства. Під час виїзду заднім ходом із зерносховища водій не помітив велосипедиста та наїхав на нього. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Слідчі розпочали кримінальне провадження, санкція статті передбачає до восьми років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась у середу, 17 листопада, близько 19:00. На території приватного підприємства на вулиці Заводській у Іваничах 30-річний водій навантажувача, виїжджаючи заднім ходом із зерносховища, збив велосипедиста. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Особу загиблого встановили, йому було 50 років. Також відомо, що він працював на цьому ж підприємстві.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає ув'язнення від трьох до восьми років.