В результаті удару травмувались двоє пасажирів мотоцикла, одного з них доправили до реанімації

Неподалік села Рудники на Волині 24-річний мотоцикліст з двома пасажирами в'їхав у дерево. В результаті ДТП двоє пасажирів 17 і 20 років були травмовані, одного з них ушпиталили до відділення реанімації. Водій мотоцикла втік з місця ДТП, але поліції вдалось його знайти. У чоловіка відібрали зразки крові, аби перевірити, чи був він тверезим у момент аварії, наразі результатів тесту ще немає.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась у неділю, 14 листопада, неподалік села Рудники Луцького району. За кермом мотоцикла Skymoto Bird X6 200 CC був 24-річний місцевий житель, він також віз двох пасажирів. Чоловік не впорався з керуванням та допустив зіткнення мотоцикла з деревом.

Внаслідок удару постраждали двоє пасажирів. Поліція повідомляє, що їм по 20 та 17 років. Одного з них доправили до реанімації. Водій суттєвих травм не отримав, після ДТП він втік з місця події, але поліцейські його розшукали.

Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції, у водія відібрали кров аби встановити, чи був він тверезим у момент ДТП. Результатів тесту поки що немає.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що привезло до ушкоджень середньої важкості). Максимально санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.