У аварії на вулиці Конякіна загинув пасажир мотоцикла та велосипедист

У Луцьку водій мотоцикла, який спричинив смертельну ДТП, заплатить 400 тис. грн моральної компенсації дружині загиблого чоловіка. Аварія сталась у 2017 році, тоді Валентин Снітко, який був за кермом мотоцикла Suzuki, виїхав на зустрічну смугу, збив велосипедиста і в’їхав у автомобіль. В результаті загинули пасажир мотоцикла і велосипедист. В суді Валентин Снітко не визнавав свою провину і навіть запевняв, що це не він був водієм мотоцикла, але суд таки визнав його винним. Чоловік проведе сім років у тюрмі, також він повинен сплатити моральну компенсацію дружині загиблого.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 11 листопада, аварія сталась у Луцьку на вулиці Конякіна у 2017 році. Водій мотоциклу Suzuki перетнув подвійну суцільну, виїхав на зустрічну смугу, де збив велосипедиста. Після цього він зіткнувся з автомобілем Opel Astra. У аварії загинули двоє людей: велосипедист та пасажир мотоцикла.

У суді обвинувачений водій мотоцикла запевняв, що це не він був за кермом у момент ДТП. Втім, суд дійшов до висновку, що винуватцем ДТП є таки Валентин Снітко, про що свідчать результати експертиз та покази свідків.

Цивільний позов до суду подала дружина загиблого велосипедиста. Вона вимагала 500 тис. грн компенсації. За її словами, без батька залишились четверо дітей. Також вона зазначила, що обвинувачений жодного разу не просив вибачення за вчинення ДТП.

Суддя Ярослав Артиш визнав чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть) та призначив йому ув’язнення на сім років.

Крім того, Валентин Снітко повинен сплатити 400 тис. грн моральної шкоди дружині загиблого велосипедиста. Оскаржити вирок можна у апеляційному суді протягом 30 днів з моменту проголошення вироку.