На Волині в «Укрзалізниці» відсудили 120 тис. грн за смерть чоловіка під потягом на станції «Ківерці». Матір та дружина загиблого отримали по 60 тис. грн морального відшкодування. «Укрзалізниця» подавала на апеляцію, аби оскаржити це рішення, але програла її.

Нещасний випадок стався 17 червня 2017 року на станції «Ківерці». Близько 21 години чоловік у стані сп'яніння потрапив під потяг Київ-Ковель. Від отриманих травм він помер на місці. 31 липня поліція закрила розслідування за «відсутністю в діях кримінального правопорушення». Відомо також, що у момент аварії чоловік був нетверезий, у його крові виявили 8,63 проміле алкоголю, що в 40 разів перевищує норму.

Як йдеться у постанові Волинського апеляційного суду від 19 липня, у жовтні 2020 року мати загиблого подала до суду на «Укрзалізницю» з вимогою виплатити відшкодування за моральну шкоду, заподіяну смертю сина. Зокрема, вона вимагала 180 тис. грн. моральних відшкодувань та 10 тис. грн. для оплати послуг адвоката.

У листопаді 2020 року з аналогічною вимогою відшкодувати моральну шкоду до суду звернулась і дружина загиблого. Вона просила відшкодувати 200 тис. грн. та 10 тис. грн. для оплати послуг адвоката. У Ківерцівському районному суді обидва позови задовольнили частково. Зокрема, матері і дружині суддя постановив виплатити по 60 тис. грн.

«Укрзалізниця» подала апеляцію, у якому просила суд скасувати рішення. Втім, Волинський апеляційний суд вирішив не задовольняти її. Своє рішення мотивували тим, що, згідно з законом, юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання службових обов’язків. Відповідно, компенсацію за смертельний наїзд на пішохода, який допустив машиніст потяга «Ковель-Київ», повинен відшкодовувати роботодавець.