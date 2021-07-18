Червоноградський міський суд Львівщини визнав винним у вчиненні ДТП водія, що збив пішохода у Червонограді та втік з місця ДТП. Йому призначили три роки тюрми та зобов’язали виплатити потерпілому 165 тис. грн.

Як вказано у вироку суду за 13 липня 2021 року, аварія на вул. Богдана Хмельницького у Червонограді трапилась ще у березні 2014 року. Водій авто Dacia Logan збив чоловіка, що саме переходив дорогу. Після ДТП водій не викликав медиків та не повідомив про ДТП у поліцію, а втік з місця аварії.

У пішохода була важка відкрита черепно-мозкова травма, перелом склепіння і основи черепа, забій головного мозку важкого ступеня та інші ушкодження. Медики також виявили, що він був нетверезим. Чоловік вижив, але протягом кількох місяців не міг пересуватись та набув інвалідність третьої групи.

У суді водій не визнав свою провину. Він заявив, що помітив на дорозі людину, яка не створювала перешкоди у русі, проте, коли він під’їхав ближче, то чоловік почав йти просто на його авто. Водій сказав, що втік з місця, бо подумав, що людина уже мертва і злякався. Заявляв, що пішохід сам винний у скоєнні аварії.

Дослідивши матеріали справи, суддя Микола Новосад призначив водію три роки тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами два роки. Його також зобов’язали відшкодувати потерпілому 165 тис. грн. На вирок суду ще може бути подана апеляція