У серпні 2019 року п’яний водій Audi Q7 спричинив масштабну аварію біля села Верхнє Синьовидне

Сколівський районний суд Львівщини визнав винним у вчиненні смертельної ДТП 42-річного водія на Сколівщині. Чоловік керував авто нетверезим і його засудили до шести років тюрми. Суд також зобов’язав винуватця ДТП виплатити 2,5 млн грн компенсації потерпілим.

Як вказано у вироку суду, наприкінці серпня 2019 року обвинувачений керував позашляховиком Audi Q7 на трасі Київ – Чоп біля села Верхнє Синьовидне на Львівщині у стані алкогольного сп’яніння. Водій в’їхав у авто Skoda Superb, яке їхало попереду. Після зіткнення Skoda Superb занесло вперед та зіткнулось з авто Volkswagen Polo. А винуватець ДТП на Audi Q7 виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Daewoo Lanos.

Унаслідок аварії загинули двоє людей, а також постраждали шестеро осіб. Зокрема, 52-річний водій Daewoo Lanos унаслідок отриманих травм став інвалідом другої групи, а його 27-річний син, який був пасажиром цього авто, став інвалідом першої групи. Дружина водія, а також наречена його сина, загинули на місці аварії. На судове засідання чоловіки не приїхали. У вироку вказано, що травмований 27-річний пасажир після аварії потребує постійного догляду і його транспортування з Києва до Львова є неможливим.

Винуватець аварії у суді визнав свою провину.

Дослідивши матеріали справи, суддя Юрій Ясінський визнав водія Audi Q7 винним у вчиненні смертельної ДТП та призначив покарання у вигляді шести років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами три роки.

Його також зобов’язали виплатити по 1 млн грн водію та пасажиру Daewoo Lanos, які важко травмувались під час аварії та отримали інвалідність. Ще 500 тис. грн він має виплатити матері загиблої пасажирки цього авто.

На вирок суду ще може бути подана апеляція.