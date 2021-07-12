Сихівський районний суд Львова звільнив від відбування покарання 55-річного тракториста, який, керуючи екскаватором-навантажувачем, на смерть збив 84-річну жінку на пішохідному переходу на ринку «Шувар».

Як вказано у вироку суду, на початку березня 84-річна жінка пішла по продукти на оптовий ринок «Шувар», що на вул. Хуторівка у Львові. Жінка йшла територією ринку біля виїзду з парковки по нерегульованому пішохідному переходу, коли на неї наїхав екскаватор-навантажувач JCB 3CX Sitemaster. Унаслідок наїзду у мешканки с. Підмонастирок Бібрської ТГ була гостра крововтрата, що призвела до смерті.

За кермом навантажувача перебував 55-річний мешканець с. Підсадки Солонківської ТГ, що працює на «Шуварі» трактористом. У вироку суду вказано, що він вчинив ДТП, грубо порушивши ПДР. У суді він щиро розкаявся та повідомив, що відшкодував моральну та матеріальну шкоду родичам жінки, був присутній на похороні загиблої.

Дослідивши матеріали справи, суддя Олена Тімченко визнала водія винним у вчиненні ДТП та призначила покарання у вигляді п’яти років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами три роки. Однак його звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном у три роки.