Аварія на перехресті вул. Личаківської та Мечникова трапилась 15 грудня 2020 року

Личаківський районний суд Львова визнав винним у вчиненні ДТП 52-річного львів’янина, який автомобілем збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років тюрми, але звільнив від відбування покарання, встановивши рік умовно.

Як вказано у вироку суду, аварія на перехресті вул. Личаківської та Мечникова трапилась 15 грудня 2020 року. 52-річний водій Nissan Leaf повертав на вул. Мечникова та збив 11-річного хлопчика, що саме переходив дорогу на переході. У матеріалах справи вказано, що хлопчик переходив дорогу на дозволений сигнал світлофора.

Унаслідок аварії дитина отримала важкі травми, що становили загрозу для її життя. 11-річний хлопчик, зокрема, отримав забій головного мозку та м’яких тканин голови, перелом правої тім`яної кістки.

У суді водій визнав свою провину та розповів, що оплатив лікування потерпілого в лікарні та продовжував спілкуватись з родичами дитини.

Дослідивши матеріали справи, суддя Назар Стрепко визнав водія винним у вчиненні ДТП та засудив на три роки тюрми без позбавлення права керувати транспортними засобами. Однак суд звільнив його від відбування покарання, встановивши рік умовного терміну. На вирок суду ще може бути подана апеляція.