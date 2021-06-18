ДТП трапилась 9 березня 2020 року біля приміського вокзалу на вул. Городоцькій

Залізничний районний суд Львова визнав винним у вчиненні ДТП водія служби виклику таксі Uber, що важко травмував львів’янина на пішохідному переході біля приміського вокзалу. Суд оштрафував його на 8,5 тис. грн, а також не позбавив водійських прав.

Як вказано у вироку суду, аварія трапилась 9 березня 2020 року на вул. Городоцькій біля приміського вокзалу. Приблизно о 01:00 водій Renault Clio збив чоловіка, що переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Як повідомляв ZAXID.NET, 60-річний водій працював у службі виклику таксі Uber. Унаслідок аварії 40-річний львів’янин отримав закритий перелом кісток тазу, що призвело до тривалого розладу здоров’я.

У суді водій визнав свою провину та заявив, що не помітив як чоловік вийшов на перехід, оскільки на вулиці було темно. Водій також додав, що оплачував лікування потерпілого.

Дослідивши матеріали справи, суддя Галина Пилип’юк визнала водія винним у вчиненні ДТП, призначивши йому 8,5 тис. грн без позбавлення водійських прав. Його також зобов’язали сплатити 15 тис. грн моральної компенсації постраждалому пішоходу.