11-річного хлопчика госпіталізували після ДТП

У вівторок, 15 грудня, на перехресті вулиць Личаківська-Мечникова автомобіль збив 11-річного хлопчика. Дитину госпіталізували. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції Львівщини, ДТП трапилась о 14:10 на перехресті вул. Личаківської та вул. Мечникова. 51-річний водій автомобіля Nissan збив 11-річного хлопчика, який переходив дорогу. Внаслідок удару хлопчика госпіталізували з різними травмами. Правоохоронці встановлюють обставини цієї ДТП.

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