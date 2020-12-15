Автомобіль збив 11-річного львів’янина на перехресті вул. Личаківська-Мечникова
Суспільство — Катерина Родак, сьогодні, 16:530
11-річного хлопчика госпіталізували після ДТП
У вівторок, 15 грудня, на перехресті вулиць Личаківська-Мечникова автомобіль збив 11-річного хлопчика. Дитину госпіталізували.
Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції Львівщини, ДТП трапилась о 14:10 на перехресті вул. Личаківської та вул. Мечникова. 51-річний водій автомобіля Nissan збив 11-річного хлопчика, який переходив дорогу.
Внаслідок удару хлопчика госпіталізували з різними травмами.
Правоохоронці встановлюють обставини цієї ДТП.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET