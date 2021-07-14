Франківський районний суд Львова задовольнив позов водія, що потрапив у ДТП з службовим авто патрульної поліції Львівщини, та зобов’язав управління поліції виплатити йому 81 тис. грн матеріальної компенсації.

Як вказано у рішенні суду за 1 липня 2021 року, ДТП на вул. Науковій у Львові трапилась ще у жовтні 2017 року. Водій Chevrolet Aveo їхав вул. Науковою та неподалік будинку №30 зіткнувся з службовим авто патрульної поліції Toyota Prius. Патрульні склали на водія Chevrolet Aveo протокол про порушення ПДР, однак у суді його визнали невинним. Суд встановив, що пошкодження на автомобілі, схема ДТП, показання свідків та запис з відеореєстратора свідчать про те, що аварія трапилась з вини поліцейського.

Водій Chevrolet Aveo хотів отримати страхове відшкодування і звернувся до ПрАТ «Київський страховий дім», бо авто патрульних було там застраховане. Через ліквідацію фірми він так і не отримав компенсацію. Водій замовив оцінку пошкоджень автомобіля, яка оцінила наслідки ДТП у 81 тис. грн. Щоб повернути витрачені на ремонт гроші, він звернувся в суд з позовом про відшкодування управлінням патрульної поліції завданої йому матеріальної шкоди.

Представник патрульної поліції письмово просив суд відхилити цей позов, оскільки рішення суду про визнання водія Toyota Prius винним у цій ДТП немає, а тому, на думку управління патрульної поліції, немає підстав для відшкодування витрат. У 2018 році Франківський райсуд Львова визнав водія Chevrolet Aveo невинним у цій ДТП, однак окремого рішення, яке б підтверджувало провину саме поліцейського, справді немає.

Дослідивши матеріали справи, суддя Василь Кузь задовольнив позов водія Chevrolet Aveo та зобов’язав управління патрульної поліції Львівщини виплатити водію 81 тис. грн завданої матеріальної шкоди. На рішення суду ще може бути подана апеляція.