Чоловік купував продукти у супермаркеті «Сільпо» на вул. Мазепи, 11, перечепився через порожній візок для продуктів та впав

Шевченківський районний суд Львова частково задовольнив позов львів’янина, який впав у супермаркеті «Сільпо» та важко травмувався. Мережу «Сільпо» зобов’язали виплатити йому 50 тис. грн моральної компенсації.

Як вказано у рішенні суду за 14 червня, наприкінці липня 2020 Олег Апостолюк купував продукти у супермаркеті «Сільпо» на вул. Мазепи, 11. Проходячи біля кас, чоловік перечепився через порожній візок для продуктів та впав. Покупець отримав складний трьохкісточковий перелом зі зміщенням правої гомілки. Його прооперували та вживили титановий імплант, який обмежує рухливість ноги.

У суді Олег Апостолюк розповів, що отримав третю групу інвалідності та не може знайти собі роботу. На його утриманні також перебуває дружина та неповнолітня донька, яка з дитинства має інвалідність.

Чоловік звернувся в суд, вимагаючи стягнути з «Сільпо» 100 тис. грн (50 тис. грн матеріальної та 50 тис. грн моральної компенсації).

Представник «Сільпо» просив суд відмовити у задоволенні позову. Він підтвердив, що такий випадок дійсно трапився у супермаркеті їхньої мережі, але зазначив, що покупець травмувався через власну необережність. Також представник «Сільпо» зазначив, що страхова компанія, з якою вони мають укладений договір, відшкодувала Олегу Апостолюку 19 тис. грн витрат на лікування. Оскільки чоловік травмувався через необережність, то у «Сільпо» вважають, що немає підстав на відшкодування моральної компенсації.

Дослідивши матеріали справи, суддя Олександра Баєва частково задовольнила позов Олега Апостолюка. Суд зобов’язав «Сільпо» виплатити чоловіку 50 тис. грн моральної компенсації.

Щодо 50 тис. грн завданої матеріальної шкоди, то суд встановив, що позивач не надав документів, які б підтверджували суму втраченого доходу протягом серпня – грудня 2020 року. Також суд встановив, що чоловік став на облік у центр зайнятості ще за два місяці до травми.

На рішення суду ще може бути подана апеляція.