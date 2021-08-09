У лікарні в потерпілих хлопців взяли проби на стан алкогольного сп'яніння

У суботу, 7 серпня, в ДТП у Ковельському районі постраждали троє школярів. 15-річний водій мотоцикла, який віз двох пасажирів, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем. У результаті аварії тілесні ушкодження отримали водій та пасажири мотоциклу. Усім їм по 14 та 15 років. Юнаків доправили до медзакладів з переломами кінцівок.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась вночі 7 серпня близько 23:59 на дорозі між селами Жиричі та Прохід неподалік Ратно. За кермом мотоцикла Viper перебував 15-річний житель Ковельського району. Разом із ним були ще двоє пасажирів 14 і 15 років. Водій мотоцикла виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем Daewoo Sens, за кермом якого був 24-річний чоловік. У результаті зіткнення травмувався водій мотоцикла та двоє його пасажирів.

15-річний водій мотоцикла разом із двома пасажирами виїхав на смугу зустрічного руху і спричинив зіткнення з автомобілем

Як розповів у коментарі ZAXID.NET завідувач центральної оперативної диспетчерської Станіслав Ліннік, на місце виїжджала бригада екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, мотоцикл зіткнувся з автомобілем у момент, коли водій намагався обминути яму.

Двох потерпілих госпіталізували у Ратнівську районну лікарню, ще одного доправили до Ковельського МТМО. «Травми в основному такі: переломи стегнових кісток, як закриті, так і відкриті, а також є пошкодження колінного суглобу. Найімовірніше, що був удар з однієї сторони, тому що ліва сторона у дітей постраждала», – пояснив Станіслав Ліннік.

Слідчі внесли відомості про цей інцидент за ч.1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху). Також у медзакладах в потерпілих підібрали проби, аби встановити, чи були вони у стані алкогольного сп'яніння.