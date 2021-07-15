Мотоцикліст зіткнувся із автомобілем Fiat на трасі Устилуг-Луцьк-Рівне

У середу, 14 липня, на трасі Устилуг-Луцьк-Рівне загинув 19-річний мотоцикліст, який зіткнувся з автомобілем Fiat. Від отриманих травм юнак помер на місці, не приходячи до тями.

Як повідомляє прес-служба поліції Волині, аварія сталась близько 17 години неподалік села Тростянка, на автошляху Устилуг-Луцьк-Рівне. 19-річний мешканець села Лудин, який був за кермом мотоцикла, допустив зіткнення з автомобілем Fiat. Внаслідок ДТП хлопець отримав важкі травми. Він помер під час реанімаційних заходів, так і не прийшовши до тями.

Мотоцикл і автомобіль поліцейські вилучили і доставили на майданчик Володимир-Волинського відділення поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).