Від завданих травм мотоцикліст помер на місці

У неділю, 27 червня, у селі Дерно на Волині сталась смертельна ДТП. 17-річний мотоцикліст зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat. Від отриманих травм юнак помер на місці.

Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі поліції Волині, аварія сталась близько 23 години на автодорозі Луцьк-Рівне. Хлопець 2003 року народження, який був за кермом мотоцикла, не надав перевагу в русі автомобілю Volkswagen Passat. «Внаслідок аварії отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. Помер на місці події при проведенні реанімаційних заходів», – розповіли у поліції. Відомо, що загиблий юнак проживав у смт Олика, що неподалік від місця аварії.

21-річний мешканець Рівненщини, який був за кермом Volkswagen Passat, за медичною допомогою не звертався. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження.