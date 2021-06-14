За кермом мотоцикла та скутера були 14-річні підлітки

На вулиці Молодіжній на околиці Луцька сталася ДТП між неповнолітніми скутеристом та мотоциклістом. Обом водіям по 14 років, одного з них госпіталізували.

Про ДТП між підлітками прес-служба Нацполіції Волинської області повідомила у понеділок, 14 червня. «У суботу, 12 червня, на вулиці Молодіжній у Луцьку зіткнулися скутер та мотоцикл. За кермом двоколісних перебували 14-річні місцеві мешканці. Двоє підлітків постраждали, одного із них шпиталізували до лікарні», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

У прес-службі поліції ZAXID.NET уточнили, що зіткнення сталося в момент, коли один з водіїв здійснював поворот. За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ («порушення правил безпеки дорожнього руху»). Досудове слідство триває.

Загалом, за повідомленням поліції, впродовж минулих вихідних, 12-13 червня, на Волині сталось п'ять аварій з потерпілими. Четверо людей отримали травми різного ступеня важкості. Двоє людей загинули. Зокрема, смертельна ДТП сталась на трасі Ковель-Ратне, в якій загинув 18-річний водій.