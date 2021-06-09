Камери на центральному проспекті Луцька планують встановити до кінця літа

На проспекті Волі у Луцьку встановлять 182 камери відеоспостереження. Департамент муніципальної варти Луцької міськради вже розпочав передпроектні роботи, камери планують встановити до кінця літа.

Як повідомив 9 червня департамент муніципальної варти Луцької міськради, на центральній вулиці міста планують побудувати близько 12 кілометрів волоконно-оптичних ліній зв'язку та встановити 160 оглядових камер відеоспостереження. Крім того, встановлять 12 камер, які зможуть розпізнавати номерні знаки, та ще 10 таких, що зможуть навіть розпізнавати обличчя.

Камери відеоспостереження будуть охоплювати центральну автомобільну магістраль міста, прилеглі вулиці, сквери, пішохідні та велодоріжки, паркувальні майданчики та відпочинкові зони. Також під спостереження будуть взяті соціальні об’єкти освіти та медицини, які дотичні до проспекту.

Як розповів ZAXID.NET старший інспектор аналітично-інформаційних технологій департаменту муніципальної варти Віктор Денисюк, наразі у Луцьку працює 321 камера. Переважно вони знаходяться на ключових транспортних розвязках, в'‎їздах та виїздах з міста, у центральному парку імені Лесі Українки, а також у 55-му мікрорайоні.

«Колеги з поліції стверджують, що після встановлення камер кількість порушень зменшилась на 40% якщо порівнювати з періодом, коли камер не було. Зокрема, це дані по 55-му мікрорайону», – пояснив Віктор Денисюк.

За найоптимістичнішим прогнозом, встановлювати їх завершать до кінця літа. Втім, процес може і затягтись через ремонт дорожнього покриття на проспекті Волі.