Водій на швидкості влетів у бетонну плиту

У неділю, 13 червня, на Волині в ДТП загинув 18-річний хлопець. Аварія сталась близько 19 години біля села Городище на трасі Ковель-Ратне. На цій ділянці дороги якраз проводять капітальний ремонт.

У поліції ZAXID.NET повідомили, що водій на швидкості влетів у бетонний блок.

«Водій 2002-го року народження, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив лобове зіткнення з бетонною плитою, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям», – повідомила речниця ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук.

Як пише місцеве видання Ковель-медіа, за неофіційною інформацією, водій легковика відвозив свою дівчину із Ратного до Ковеля на навчання. У аварію він потрапив вже на зворотньому шляху.