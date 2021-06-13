24-річний патрульний поліцейський Владислав Кірій загинув у ДТП 12 червня

Увечері в суботу, 12 червня у Борисполі Київської області в ДТП загинув 24-річний патрульний поліцейський Владислав Кірій. У нього залишилася дружина та 5-місячна дитина.

За інформацією патрульної поліції, поліцейський їхав пасажиром в автомобілі, водійка якого попередньо не впоралась з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, внаслідок чого відбулося зіткнення з автобусом. Поліцейський загинув на місці.

«Владислав лише цього року приєднався до лав патрульної поліції та проходив навчання в Академії патрульної поліції. За декілька місяців мав вийти на охорону порядку вулиць рідного Борисполя», – розповіли про свого колегу в патрульній поліції України.

Нагадаємо, що 13 червня також стало відомо про загибель поліцейського в ДТП на Буковині.