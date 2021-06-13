Поліцейський Віталій Балан загинув в ДТП у Чернівецькій області

Поліція Чернівецької області у неділю, 13 червня, повідомила про загибель у ДТП інспектора з контролю за обігом зброї Вижницького районного відділу поліції Віталія Балана.

39-річний капітан поліції Віталій Балан працював у органах внутрішніх справ з 2004 року. Відомо, що він мав двох дітей.

«Без люблячого сина, чоловіка та батька двох діток залишились рідні поліцейського. Поліція Буковини втратила мужнього, самовідданого та надійного офіцера. Висловлюємо щирі співчуття сім’ї Балана Віталія та безмірно сумуємо разом з вами», – сказано в повідомленні поліції Чернівецької області.

При цьому про обставини, які призвели до смертельної ДТП, поліція не повідомила.