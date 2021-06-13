Аварія трапилася 13 червня на вул. Городоцькій, 165

На вул. Городоцькій у Львові водій Mercedes-Benz на смерть збив 39-річного чоловіка. Він переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська повідомила ZAXID.NET, що аварія трапилася у неділю, 13 червня, близько 12:05 на вул. Городоцькій, 165. 21-річний водій позашляховика Mercedes-Benz на нерегульованому пішохідному переході біля Привокзального ринку збив 39-річного мешканця Львівського району.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Водія позашляховика затримали. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення ПДР, що спричинили смерть потерпілого) ККУ. Якщо провину водія доведуть, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом до 3 років.