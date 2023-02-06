На деревообробному підприємстві на Рівненщині загинув 33-річний працівник. Відомо, що на чоловіка впала частина частина конструкції машини, призначеної для переробки деревних відходів. Від травм потерпілий загинув на місці.

Повідомлення про нещасний випадок на деревообробному підприємстві одного із населених пунктів колишнього Костопільського району надійшло до поліції від медиків у неділю, п’ятого лютого.

«Працівник підприємства, 33-річний костопільчанин, внаслідок падіння частини конструкції машини, призначеної для переробки деревних відходів, під час виконання робіт отримав травми несумісні із життям. «Швидку», яка лише констатувала смерть чоловіка, викликали колеги», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Попередньо відомо, що загиблий був офіційно працевлаштований. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 271 ККУ (порушення вимог законодавства про охорону праці). Максимально санкція статті передбачає до семи років тюрми.