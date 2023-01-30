Жінка з поки що невстановлених причин випала з дверей маршрутки

У Рівному важко травмувалась пасажирка маршрутки «Рівне-Радивилів», яка випала з транспорту під час руху. Потерпілу в стані мозкової коми доправили у медзаклад. Як так сталось, що жінка випала з дверей маршрутки, наразі з'ясовує слідство.

Зазначимо, що нещасний випадок стався у неділю, 29 січня, близько 14:15 на вулиці Данила Галицького у Рівному. «Попередньо встановлено, що пасажирка автобуса сполученням «Рівне-Радивилів», 61-річна рівнянка, мала намір вийти із маршрутки на найближчій зупинці. Із невстановлених поки причин впала під час руху транспортного засобу на асфальтне покриття через передні двері салону», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Жінка отримала важку черепно-мозкову травму та мозкову кому. Її госпіталізували до лікарні. Водій автобуса, 38-річний мешканець колишнього Радивилівського району, за результатами огляду був тверезий.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Усі обставини ДТП встановлюють слідчі.