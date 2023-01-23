17-річний водій зізнався, що начебто вже після ДТП випив дві пляшки пива

У Рівному патрульні поліцейські затримали 17-річного водія, який пошкодив п'ять автомобілів. Після скоєного він поїхав з місця, але його швидко знайшли. Хлопець проходив тест на драгері, який показав перевищення допустимого рівня алкоголю в три рази, втім, юнак пояснив, що начебто випив дві пляшки пива вже після ДТП. На нього склали чотири адмінпротоколи, а за вживання алкоголю після аварії йому загрожує 20 тис. грн штрафу.

Виклик про ДТП надійшов ввечері 21 січня, у суботу. Зі слів заявника, водій автомобіля BMW пошкодив кілька автомобілів на вулиці Кулика та Гудачека, і втік в бік вулиці Млинівської. Орієнтування одразу передали усім екіпажам патрульної поліції.

Після огляду території патрульні виявили зазначений автомобіль та доставили водія на місце пригоди. Загалом він пошкодив чотири авто: Volkswagen Passat, Hyundai Getz, Ford Scorpio, Skoda A5 та той, яким керував – ВМW.

Оскільки водій виявився неповнолітнім, на місце ДТП викликали його батька. «У присутності батька та двох свідків керманичу запропонували пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння і він виявився позитивним. Як пояснив сам юний водій, після ДТП він випив дві пляшки пива. Результат – 0,6 проміле алкоголю в крові», – повідомляє прес-служба патрульної поліції Рівненщини. Додамо, що максимально допустимий рівень сп'яніння для водіїв становить 0,2 проміле.

На нього склали адмінматеріали за ст. 124 КУпАП (скоєння ДТП), за ч. 2 ст. 126КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування), за ст. 122-4 КУпАП (залишення місця ДТП), та ч. 4 ст. 130 КУпАП (вживання водієм алкоголю після ДТП). За останньою статтею йому загрожує 20,4 тис. грн штрафу.