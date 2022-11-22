Чоловік залишив автомобіль ВАЗ-2109 неподалік села Дружба Радивилівської громади

На Рівненщині чоловік викликав поліцію, щоб знайти загублений у полі автомобіль. Чоловік, який сів за кермо п'яний, дорогою додому застряг, тож вирішив залишити авто і піти пішки. Наступного дня він не міг пригадати, де ж залишився його ВАЗ, тому викликав поліцію. Правоохоронці знайшли авто і склали на порушника одразу два протоколи, за якими йому загрожує сумарно 17,8 тис. грн штрафу.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, інцидент стався вночі 18 листопада. 52-річний мешканець Кременецького району того вечора розпивав алкоголь у селі Підзамче Радивилівської громади. Після застілля чоловік сів у ВАЗ-2109 та поїхав. Втім, дорогою автомобіль застряг, тож він залишив його та пішов додому пішки. Пригадати наступного дня, де легковик – не зміг.

Відтак ввечері 20 листопада чоловік зателефонував у поліцію і повідомив, що не може знайти авто, на якому приїхав на Дубенщину.

Розшукувати зникле авто взялась поліція. В результаті у понеділок, 21 листопада, поліцейські знайшли ВАЗ неподалік села Дружба, де його покинув заявник. На чоловіка склали одразу два адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП (п'яне водіння) та ст. 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик поліції). За п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу, а за неправдивий виклик – 850 грн штрафу.