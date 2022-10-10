Поліцейським хлопчик так і не зміг пояснити, навіщо так зробив

У Рівному 8-річний хлопець зателефонував до поліції через вигадане вбивство. Він повідомив, що на його очах двоє дорослих застрелили дитину. Поліція встановила, що це було вигадкою. Сам хлопчик не зміг пояснити, навіщо так вчинив. На його батьків склали адмінпротокол, їм загрожує 850 грн штрафу.

Про випадок стало відомо у понеділок, 10 жовтня, після повідомлення прес-служби патрульної поліції Рівненщини. 8-річний хлопець повідомив, що на його очах двоє невідомих на полі застрелили дитину. «Тут вбивство, їдьте швидше», – заявив хлопець поліцейським.

За декілька хвилин поліцейські були на місці події на вулиці Героїв поліції, проте факт вбивства не підтвердився. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу та працівників ювенальної превенції. Малолітній заявник так і не зміг пояснити, для чого він звертався на лінію 102.

Із хлопчиком провели профілактичну бесіду і пояснили, у яких випадках потрібно викликати поліцію. На батьків працівники ювенальної превенції склали протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками своїх обов‘язків щодо виховання дітей). Санкція статті передбачає 850 грн штрафу.