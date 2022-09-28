Хлопці вкрали незачинений мікроавтобус Volkswagen T2

На Рівненщині двоє юнаків вкрали старий мікроавтобус, щоб довезти додому поламаний мотоцикл. Відомо, що в село Княгинин вони приїхали у гості до родичів. Втім, повернутись не змогли, бо мотоцикл зламався. Побачивши у селі незачинений мікроавтобус, хлопці вирішили доставити ним додому несправний транспорт. Під час поїздки вони натрапили на екіпаж поліції і, втікаючи від нього, в'їхали у бетонні блоки на блокпості. Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Щодо цього інциденту поліція розпочала розслідування за статтею про незаконне заволодіння автомобілем.

Повідомлення про викрадення автомобіля Volkswagen T2 надійшло до поліції близько 23:00 у вівторок, 27 вересня. До правоохоронців звернувся 69-річний мешканець села Княгинин Дубенського району.

За отриманим орієнтуванням поліцейські виявили авто неподалік селища Мізоч. Зупинятися викрадачі не збиралися та додали швидкості. Однак водій не впорався із керуванням, врізався у бетонні блоки блокпосту та з’їхав у кювет.

Як виявилось, викладачів було двоє. «Причетні до злочину парубки приїхали на гостини до родичів у село Княгинин. 17- та 22-річний жителі села Білашів дісталися на мотоциклі, повернутися яким не змогли через технічну несправність. На узбіччі вони побачили незачинений мікроавтобус. Тож, довго не роздумуючи, вирішили ним доставити двоколісний за місцем проживання. Зі слів зловмисників, авто вони хотіли потім повернути назад», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Волині.

Керував викраденим автомобілем 22-річний хлопець, який за результатами огляду на алкотестері перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає до п'яти років ув'язнення.