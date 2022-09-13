Власниця викраденого велосипеда оцінила збитки у 7 тис. грн

У селищі Благодатне 22-річний юнак вкрав велосипед та розпиляв його на декілька частин. Таким чином він хотів його краще сховати. Втім, крадія таки знайшла поліція і вилучила всі частини велосипеда. За крадіжку, скоєну під час воєнного стану, юнаку загрожує до восьми років ув'язнення.

До поліції власниця вкраденого велосипеда звернулась в понеділок, 12 вересня, близько 15:00. Вона повідомила, що невідомий вкрав велосипед з її підсобного приміщення, що у під'їзді. Збитки вона оцінила в приблизно 7 тис. грн.

«Під час оперативно-розшукових заходів працівники сектору кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 22-річний місцевий житель. Викраденого двоколісного він розпиляв болгаркою, аби сховати його», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Волині.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловікові загрожує до восьми років ув'язнення. Крім того, поліцейські перевіряють його причетність до інших подібних крадіжок.