Хлопець викрав собаку породи американський пітбуль, вартістю 7 тис. грн

У селі Твориничі на Волині 18-річний юнак вкрав у знайомого американського пітбуля. Поліцейським хлопець пояснив, що побачив пса біля чужого будинку і захотів такого ж собі. Поліція знайшла крадія за два дні. З собакою все добре, пітбуля вже повернули власнику. Юнаку за скоєння крадіжки в умовах воєнного стану загрожує до восьми років ув'язнення.

Про інцидент стало відомо у п'ятницю, 12 серпня, після повідомлення прес-служби поліції Волині. До правоохоронців звернувся мешканець села Твориничі Володимирського району і повідомив, що хтось викрав його американського пітбуля, вартістю 7 тис. грн.

Дільничий офіцер поліції встановив, що тварину викрав 18-річний юнак. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції, хлопець побачив біля будинку собаку і захотів вкрасти його собі, оскільки пес йому сподобався. У поліцейському зведенні зазначається, що зранку 9 серпня він забрав собаку «шляхом вільного доступу».

Затримали хлопця вже за декілька днів, 11 серпня. З твариною все добре, її повернули власнику. Щодо цього інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років ув'язнення.