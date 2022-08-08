Ковельський суд призначив два роки обмеження волі чоловікові, який заліз у чужий будинок і сховався там під пледом. Незнайомця знайшов господар помешкання. В суді обвинувачений пояснив, що просто злякався сигналу сирени про повітряну тривогу. Довести у суді, що чоловік намагався скоїти крадіжку, не вдалось, відтак його судили лише за незаконне проникнення у житло. За це йому призначили два роки обмеження волі та 1,7 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, інцидент стався пообіді 7 травня в одному з будинків на вулиці Волі в Ковелі. Власник помешкання розповів, що після початку повномасштабної війни він вивіз звідти всі цінні речі. Станом на травень там ніхто не проживав. Водночас будинок був обладнаний сигналізацією. Близько 14:00 на його мобільний надійшов сигнал, що до будинку хтось зайшов. Підійшовши до приміщення разом із родичем, він побачив, що на вікні немає москітної сітки, а саме вікно пошкоджене.

Власник зайшов до помешкання і побачив обвинуваченого, який сидів у кутку, накрившись пледом. На місце викликали поліцію. Власник запідозрив, що чоловік хотів скоїти крадіжку, однак доказів цього було недостатньо. Також з кімнати, де перебував підозрюваний, нічого не зникло.

Відтак його судили не за статтею про крадіжку, а за ч.1 ст. 162 ККУ (порушення недоторканості житла).

В суді обвинувачений пояснив, що зайшов до чужого будинку через те, що злякався сигналу повітряної тривоги. «Прозвучала сирена повітряної тривоги, а тому він як особа, що перебувала в Києві і була очевидцем бомбардувань міста, злякався та забіг на подвір'я будинку потерпілого після чого шляхом віджиму вікна проникнув в приміщення та знаходився в ньому, накрившись пледом», – такі аргументи, згідно з вироком, чоловік наводив у суді.

Відомо, що раніше цього ж дня чоловік намагався проникнути до ще одного будинку на вулиці Першого Травня. Втім, залізти через вікно так і не вдалось, бо його зупинив господар, який проїжджав повз будинок. В суді обвинувачений пояснив, що хотів потрапити в туалет.

Суд взяв до уваги, що чоловіка вже декілька разів притягували до кримінальної відповідальності, в тому числі, за крадіжки та проникнення до чужого житла. Зокрема, в 2020 році Солом'янський суд Києва вже призначав йому 1,7 тис. грн штрафу за проникнення до чужого помешкання.

Відтак суддя В'ячеслав Лесик призначив йому 1,7 тис. грн штрафу та два роки обмеження волі. Також чоловік повинен сплатити 4,2 тис. грн за експертизи. Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.