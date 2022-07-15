39-річний мешканець Рівного отримав 12 років тюрми за серію крадіжок на 1,8 млн грн. З помешкань рівнян чоловік виносив цінні речі та гроші. Відомо, що наразі він перебуває у виправній установі, оскільки в 2018 році його вже судили за замах на вбивство.

Про вирок стало відомо у п'ятницю, 15 липня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Загалом слідству відомо про сім крадіжок, які чоловік скоїв у 2015-2016 роках. Тоді він перебував на іспитовому терміні за майновий злочин.

«З осель рівнян він виносив гроші, коштовності, техніку та брендовий одяг. Правоохоронцями встановлено сім епізодів крадіжок, якими чоловік завдав потерпілим збитків на 1,8 млн грн», – повідомляє прокуратура.

У 2018 році чоловіка засудили до 11 років ув'язнення за замах на вбивство та крадіжку з проникненням у житло. Тоді він напав на знайому, яка працювала продавчинею магазину, і викрав з сейфу 58 тис. грн. Після крадіжки він помирився з потерпілою і запропонував підвезти її додому. Натомість він відвіз її у безлюдне місце і завдав декілька ножових поранень. Дівчина прикинулась мертвою і, діставшись до найближчого помешкання, попросила про допомогу. Нині зловмисник відбуває покарання в одній з виправних установ.

Суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.3 і ч.5 ст. 185 ККУ (крадіжка у особливо великих розмірах, поєднана з проникненням у житло) і призначив йому 12 років тюрми з конфіскацією усього майна.