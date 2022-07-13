Екс-поліцейського з Рівненщини підозрюють у заволодінні 16 автомобілями, які фігурували у кримінальних провадженнях. За версією прокуратури, правоохоронець наказував підлеглим видавати авто зі спецмайданчиків стороннім особам, хоча арешт на них не був знятий. Прокуратура описує один із таких епізодів, коли за вказівкою поліцейського арештований Lexus вивезли на евакуаторі, а згодом розібрали на запчастини. Екс-посадовцеві інкримінують порушення одразу двох статей ККУ, йому загрожує до 12 років тюрми. Наразі відомо, що він вийшов з СІЗО під заставу майже 500 тис. грн.

Про вручення підозри прес-служба прокуратури Рівненщини повідомила у середу, 13 липня. За даними слідства, восени 2019 року колишній начальник структурного підрозділу поліції неодноразово приїжджав у Сарненське відділення, де особисто визначав дату вивезення автомобілів, які були речовими доказами у кримінальних провадженнях.

Таким чином правоохоронець незаконно заволодів 16 транспортними засобами, загальна вартість яких становить понад 1 млн. грн.

«Окрім цього, наприкінці 2019 року екс-начальник відділення надав своїм підлеглим усну вказівку видати стороннім особам з території спецмайданчика автомобіль Lexus, який, зрештою, за допомогою евакуатора транспортували у невідомому напрямку. Автомобіль розібрали на запчастини, а кузовну раму повернули на спеціальний майданчик, чим завдали власнику збитків на 864 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч.3 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.5 ст. 191 ККУ (розтрата майна у особливо великих розмірах). Максимально чоловікові загрожує до 12 років ув'язнення.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення 496,2 тис. грн застави. Чоловік вніс цю суму і вийшов з-під варти. Наразі перевіряється причетність також інших працівників поліції до вчинення злочину.