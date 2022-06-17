Чоловік запропонував заступнику начальника відділення поліції 2,5 тис. грн хабара

У місті Корець на Рівненщині водій приїхав до відділення поліції на допит у стані алкогольного сп'яніння. Перебуваючи у відділку, він намагався відкупитись від адміністративної відповідальності за нетверезе водіння. Чоловік запропонував заступнику начальника відділення 2,5 тис. грн хабара, але той гроші не взяв. Натомість щодо цього інциденту розпочали кримінальне провадження. Порушнику загрожує мінімум 17 тис. грн штрафу за спробу дати хабар та ще 17 тис. грн штрафу за нетверезе водіння.

Про випадок стало відомо у п'ятницю, 17 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Зазначається, що декілька днів тому на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця Великомежиріцької громади про бійку між односельчанами. Працівники поліції викликали її учасників для надання пояснень.

Наступного дня один з чоловіків, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп'яніння, приїхав до відділення поліції у місті Корець. Поліцейські, помітивши у нього ознаки сп'яніння, склали на нього адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння), яка передбачає 17 тис. грн штрафу.

«Однак чоловік, не довго думаючи, безпосередньо у кабінеті заступника начальника відділу поліції спробував «вирішити» питання непритягнення до відповідальності за нетверезе водіння і запропонував правоохоронцю 2,5 тис. грн хабара. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала вчинення кримінального правопорушення та вилучила гроші», – йдеться у повідомленні.

Наразі справу кваліфікують за ч.1 ст. 369 ККУ (надання неправомірної вигоди службовій особі). У разі доведення вини чоловікові загрожує від 17 тис. грн до 68 тис. грн штрафу.

Додамо, що це не перший подібний випадок. 17 травня 20-річний мешканець селища Рокитне на Рівненщині прийшов у відділення поліції, щоб повернути вилучений за п'яне водіння BMW. Він запропонував інспекторці 300 доларів, але гроші вона не взяла, а натомість викликала слідчих.