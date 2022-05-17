У селищі Рокитне на Рівненщині 20-річний чоловік прийшов у відділення поліції та запропонував інспекторці 200 доларів, щоб повернути свій автомобіль. BMW у нього вилучили напередодні вночі через керування у стані сп'яніння. Коли поліцейська попередила, що за хабар йому загрожує кримінальна відповідальність, він запропонував вищу ціну – 300 доларів. Щодо цього інциденту відкрили кримінальне провадження, юнаку загрожує штраф.

Про інцидент стало відомо у вівторок, 17 травня, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини. До відділення поліції у селищі Рокитне на Рівненщині прийшов 20-річний житель села Дроздинь. В ніч з 15 на 16 травня у нього за керування напідпитку вилучили автомобіль BMW.

«Аби повернути легковик, він запропонував інспекторці 200 доларів США. Однак коли поліцейська попередила його про кримінальну відповідальність за такі дії — підняв ціну до 300 доларів. Слідчо-оператива група задокументувала злочин», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 369 ККУ (надання неправомірної вигоди службовій особі). Юнаку загрожує як мінімум від 8,5 до 12,7 тис. грн штрафу.

Також у поліції додають, що лише за одну добу, 16 травня, на території Рівненщини зафіксували чотири випадки, коли громадяни для уникнення покарання намагались дати поліцейським хабарі.