Чоловік припаркував автомобіль на стоянці для службових автомобілів

У Рівному 33-річний п'яний водій під час комендантської години припаркувався біля входу в приміщення поліції охорони. До чоловіка вийшли чергові, щоб пояснити, що це стоянка для службових автомобілів, і помітили у нього ознаки сильного сп'яніння. Зокрема, чоловік погано тримався на ногах. Відтак на місце приїхали патрульні, які склали на нього адмінпротокол за п'яну їзду. Йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Інцидент стався близько 2:00 у неділю, 15 травня. Поліцейські чергової частини управління поліції охорони помітили, що на паркувальне місце біля управління заїхала стороння автівка.

«Правоохоронці підійшли до водія, щоб повідомити про заборону залишати авто на стоянці для службових автомобілів та з'ясувати причину порушення громадянином комендантської години. Під час розмови з порушником поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння: чоловік навіть погано тримався на ногах», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції охорони Рівненщини.

Відтак на місце викликали патрульних. Вони склали на чоловіка адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння). Водієві загрожує 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійського посвідчення на один рік.