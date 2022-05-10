Внаслідок удару маршрутка отримала серйозні механічні ушкодження

Зранку в Рівному сталась аварія за участю чотирьох автомобілів. На перехресті зіткнулись маршрутка, два легковики та вантажівка, яка перевозила балони з пропаном. Попередньо відомо, що водій вантажівки був п'яний. Внаслідок аварії постраждали четверо людей, їх госпіталізували.

Аварія сталася близько 06:20 у вівторок, 10 травня, повідомляє прес-служба поліції Рівненщини. На перехресті вулиць Князя Володимира та Романа Шухевича зіткнулись чотири автомобілі: вантажівка, маршрутка та два легковики.

Попередньо поліція повідомляє про чотирьох потерпілих, їх доправили до лікарні. Водій вантажного автомобіля перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння: драгер показав 1,04 проміле, що в п'ять разів перевищує норму.

У прес-службі ДСНС додають, що вантажівка перевозила балони з пропаном. На щастя, вибуху чи пожежі не сталось.

На місці працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує деталі інциденту. Про подробиці обіцяють повідомити згодом. Наразі рух транспорту на цій ділянці ускладнений, його регулюють інспектори.