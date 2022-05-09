Трагедія сталась ввечері на околиці міста, на вулиці Енергетиків

У Рівному під колесами маршрутки загинула пішохідка. Нещасний випадок стався ввечері на околиці міста. Водій маршрутки, рухаючись заднім ходом, наїхав на жінку, внаслідок чого вона загинула.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 19:10 у неділю, 8 травня, на вулиці Енергетиків в Рівному.

Попередньо відомо, що водій маршрутки, рухаючись заднім ходом, допустив наїзд на жінку. Травми виявились несумісні з життям, жінка померла на місці події.

Скільки років було загиблій, а також інші подробиці ДТП встановлює слідчо-оперативна група.